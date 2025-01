Albenga, il messaggio di fine 2024 del sindaco Tomatis ai cittadini: "Continueremo a impegnarci sempre più per la città"

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha voluto rivolgere alla cittadinanza un messaggio di bilanci, ringraziamenti e propositi per il futuro.

Di seguito pubblichiamo integralmente il pensiero firmato dal primo cittadino ingauno :

Cari concittadini,

con la fine dell’anno arriva il momento dei bilanci e dei propositi per il futuro.

Il 2024 è stato un anno molto particolare. Ci sono state le elezioni e avete rinnovato la vostra fiducia in me e nella mia squadra. Il vostro sostegno è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità.

In questi anni di amministrazione, abbiamo raggiunto importanti risultati e fatto molto per la nostra amata Albenga.

Le presenze turistiche sono in continuo aumento e in questi giorni di festa è davvero bello vedere tante persone in giro per la città e partecipare ai numerosi eventi che abbiamo organizzato.

Tra gli obiettivi raggiunti nell’ultimo anno, vorrei ricordare il finanziamento per il completamento della depurazione dei reflui attraverso il collettamento di Vadino (il totale della somma investita sarà 5.925.398,19 di cui 3.923.689,43 fondi PNRR e la parte restante sarà co-finanziata attraverso un mutuo e fondi del Comune ) obiettivo importante sia per la tutela ambientale che per i risvolti che avrà a livello turistico.

Abbiamo lavorato molto per la sicurezza idrogeologica del territorio, che sarà uno dei nostri primari obiettivi per il 2025. Abbiamo recentemente ottenuto un importante finanziamento (5 milioni di euro) per la messa in sicurezza del rio Carenda e stiamo proseguendo con il secondo lotto di Rio Fasceo e Carendetta.

L’attenzione dell’Amministrazione continuerà poi a dirigersi sulla zona mare. Abbiamo già iniziato i lavori per la passeggiata nel tratto davanti alla Lega Navale di accesso al pontile e al molo della Darsena che saranno terminati nei prossimi mesi ed abbiamo tante altre idee e progetti da sviluppare per il Lungomare.

Grande attenzione è stata riversata al sociale, non solo con finanziamenti per l’aiuto alla persona, ma con veri e propri progetti (finanziati anche attraverso il PNRR). Pensiamo ad esempio alla Stazione di Posta per chi si trova a vivere un periodo di difficoltà e senza una abitazione che abbiamo appena inaugurato, ma anche ai numerosi progetti di autonomia abitativa e non solo.

La cultura è un tema che ci sta molto a cuore. Albenga, del resto, è arte, storia e cultura. Per questo vogliamo valorizzare sempre più il nostro patrimonio e renderlo accessibile anche per le persone disabili. Potenzieremo gli eventi culturali e la nostra realtà museale. Abbiamo fatto molto in questi anni, ma c’è ancora tanto da fare.

Albenga è una città grande e per certi versi difficile. Continueremo a impegnarci sempre più per curarne ogni aspetto e farla crescere insieme.

La fine dell’anno è anche tempo di ringraziamenti e per questo vorrei rivolgermi a tutti i dipendenti comunali che, lontano dai riflettori, fanno funzionare la complessa macchina comunale. Voglio ringraziare le forze dell’ordine e la polizia locale che, anche in questi giorni di festa, lavorano per garantire la nostra sicurezza, ma anche tutti coloro che, con piccoli o grandi gesti, ci aiutano a far crescere la nostra città, a tenerla più pulita e a promuovere le nostre bellezze.

Spero possiate concludere in serenità questo 2024 e iniziare un 2025 ricco di gioie e soddisfazioni.

Buon anno a tutti,

Il Vostro Sindaco

Riccardo Tomatis