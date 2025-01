Cairo, accordo tra il comune e RFI: il passaggio a livello in località Vesima sarà dismesso

Il passaggio a livello situato a Cairo Montenotte, tra l'Istituto "Patetta" e il palazzetto dello sport, in località Vesima, sarà dismesso come parte del piano di rimozione dei passaggi a livello inutilizzati promosso da RFI. Recentemente è stata firmata una convenzione con il Comune per avviare i lavori.

L'accordo rappresenta un'importante opportunità per ripensare la viabilità dell'area, con l'obiettivo di alleggerire il traffico che ogni giorno congestiona il piazzale antistante il "Patetta".

Durante il periodo scolastico, circa 350 studenti attraversano quotidianamente un'area sovraccarica di auto dei genitori e numerosi autobus di linea. A complicare la situazione, ci sono anche le auto dei docenti parcheggiate all’interno dell’Istituto, causando ulteriori ingorghi e rallentamenti. Questa realtà congestionata rende difficoltoso l’intervento della polizia locale, già impegnata a garantire la sicurezza durante l’uscita degli studenti dalla scuola.

La convenzione prevede che RFI si occupi dell’asfaltatura della strada sterrata lungo la ferrovia, una volta ottenuto il via libera dalla Provincia, proprietaria dei terreni adiacenti alla scuola. L’obiettivo di questo intervento è migliorare l'accesso a via della Repubblica dall'Istituto. Inoltre, le Ferrovie contribuiranno con un finanziamento di 325 mila euro per la realizzazione di un parcheggio da 40 posti auto, destinato a servire sia la scuola sia il vicino campo da baseball.