Finale, muro pericolante in cima a Salita del Grillo: strada a senso unico, polemiche sul traffico

"Una situazione assurda". Così, in una nota, il gruppo di minoranza "Impegno X Finale" definisce quanto da settimane si è verificato all'incrocio tra Salita del Grillo, via Caviglia e via XXV Aprile.

Era la mattina dello scorso 8 dicembre quando una chiamata per una segnalazione ha fatto scattare l'allarme circa lo stato di salute del muro di contenimento di via Caviglia proprio sopra Salita del Grillo, prospiciente al parcheggio che sovrasta la discesa verso la stazione ferroviaria.

Subito sul posto si sono recati i tecnici del Comune e la Polizia locale e già dal primo sopralluogo la situazione del muro citato, nella sua parte sommitale, è parsa critica con una porzione di muraglione considerato pericolante parsa abbastanza consistente.

Da lì la decisione di installare dei new jersey con una griglia di protezione che però, vista l'altezza del muro stesso e la parabola probabile della traiettoria in caso di distacco di materiale, ha di fatto occupato metà della carreggiata. Così chi procede da via Caviglia ora può solo proseguire dritto su via XXV Aprile e, per raggiungere Marina, è costretto a girare da via Dante.

Una questione che nello scorso Consiglio Comunale era stata portata all'attenzione del parlamentino dal gruppo di minoranza durante il question time. Stesso gruppo che ora, col passare delle festività, riprende il tema: "Comprendiamo la sicurezza prima di tutto, ed è doveroso intervenire per garantire l'incolumità degli utenti della strada, ma occorre adoperarsi per risolvere velocemente il problema. Se la riduzione di careggiata e il cambio di viabilità inizialmente non creavano gran disagio (comprendiamo tutti che gli imprevisti possano capitare) adesso in questi giorni di festa con un flusso importante di turisti sta assumendo dei contorni preoccupanti (e la ripresa delle scuole certamente non migliorerà la situazione)".

"Non tanto per l'inutile allungamento del percorso che obbliga chi proviene da via Caviglia ad arrivare fino in via Dante per poter andare a Marina centro, ma quanto piuttosto per l’immobilismo che caratterizza da settimane questo cantiere" sottolineano dall'opposizione, riprendendo il discorso affrontato lo scorso 20 dicembre nel Palazzo di Città.

"In Consiglio Comunale abbiamo suggerito di interessare la ditta delle manutenzioni per eliminare la parte superiore della porzione di muro e limitare al massimo il pericolo - scrivono dal gruppo 'Impegno X Finale' - in modo da ridurre l'eventuale transennamento e permettere nuovamente la svolta su Salita del Grillo per chi proviene da via Caviglia. E con il tempo necessario approfondire ed effettuare analisi tecniche per una messa in sicurezza strutturale. L’ennesimo suggerimento caduto nel vuoto".