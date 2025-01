Finale, rischio crollo in Salita del Grillo, l'assessore Folco: "Prima la sicurezza, sarà predisposto un intervento strutturale"

«“Situazione assurda”. Così definisce il senso unico forzato della Salita del Grillo il gruppo di minoranza “Impegno per Finale”. E “assurdo” lo usiamo anche noi per definire un comunicato specioso e strumentale che ha già avuto risposta in consiglio comunale: i crolli dall’alto mettono a forte rischio l’incolumità delle persone. Risposta che è poi stata avallata dai tecnici».

E' l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Finale Ligure, Paolo Folco, a replicare così, con una nota, a quanto affermato nelle scorse ore dai banchi dell'opposizione circa il cantiere installato all'intersezione tra Salita del Grillo, via Caviglia e via XXV Aprile.

«Gli uffici sono attivi fin dal giorno festivo del primo crollo - continua l'assessore a nome della maggioranza - hanno sollecitamente provveduto a mettere in sicurezza la zona in collaborazione con la polizia municipale e fatto sopralluoghi per capire il miglior intervento strutturale da predisporre. Capiamo la voglia di emergere di chi tagliava nastri ma non si improvvisa un’opera strutturale che rischia di prevedere una seria palificazione».

«Se non assurdo, grottesco il riferimento al capitolo di spesa fatto - aggiunge poi l'assessore -. Capitolo che riguarda la manutenzione stradale e che è stato affiancato ad un altro capitolo per provvedere alle tante manutenzioni lasciate in arretrato dalla precedente amministrazione. Perché assurdo o meglio drammatico è lo stato manutentivo in cui abbiamo trovato la città a giugno. Cantieri fermi come via Vespucci, cimiteri in abbandono, strade disastrate. Tutto mentre l’ex vicesindaco era impegnato a tagliare nastri e a rifare il molo di Finalpia, assurdamente chiuso in estate».

«Assurdo come qualcuno ignori chi ha amministrato negli ultimi dieci anni e i danni che ha lasciato. Assurdo come non si siano ancora dati una spiegazione del voto di giugno» conclude l'assessore Folco.