Cairo, acceso il primo attraversamento "smart" a San Giuseppe: più sicurezza con la tecnologia luminosa

È stato attivato ieri sera in Corso Marconi, a San Giuseppe – frazione del Comune di Cairo Montenotte – il primo attraversamento pedonale smart, dotato di segnaletica luminosa intelligente che si accende al passaggio dei pedoni. L’accensione è avvenuta durante un sopralluogo serale dedicato alle prove illuminotecniche, svolto dal Comune in collaborazione con Enel X.

L’intervento rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne, grazie a un sistema di illuminazione che migliora la visibilità nei punti più sensibili del centro abitato.

Il secondo attraversamento, già posato, sarà collegato alla rete elettrica nei prossimi giorni e successivamente messo in funzione, completando così il progetto previsto per la frazione. Si tratta di un intervento atteso da tempo dai residenti: nel luglio 2023, il Cral “Osvaldo Chebello”, in collaborazione con gli abitanti di San Giuseppe e alcune attività commerciali della zona, raccolse 205 firme per chiedere la messa in sicurezza dell’area.