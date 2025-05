Cairo, proseguono i lavori al ponte dei Chinelli: iniziato il getto dei muri d’ala

Nella mattinata di oggi è stato avviato il getto dei muri d’ala del Ponte dei Chinelli, un passaggio cruciale nel cantiere in corso a Cairo Montenotte. I lavori, nonostante le difficoltà logistiche e ambientali, proseguono.

"Si va avanti, anche se non senza ostacoli", ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione. "Siamo in attesa di ricevere un cronoprogramma aggiornato, che tenga conto anche degli interventi in somma urgenza attualmente in corso per la messa in sicurezza del muro lungo la strada dei Chinelli. Un’opera fondamentale, sia per la sicurezza, sia per garantire l’accesso al cantiere".

L’amministrazione Lambertini ha deciso di demolire e ricostruire l’intera struttura con una campata unica. Le condizioni precarie di pile, impalcato e fondazioni — peggiorate dai successivi eventi alluvionali — hanno reso indispensabile questo intervento. Il costo complessivo è stato quantificato in circa 1,2 milioni di euro.