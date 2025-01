Il governo fa retromarcia poco prima di Capodanno: via libera all’aumento delle tariffe sulle autostrade liguri

Alla fine gli aumenti sono arrivati. Proprio alla fine, vale a dire nelle ultime ore prima della mezzanotte del 31 dicembre.

Il governo ha fatto marcia indietro sugli aumenti ai pedaggi autostradali, inizialmente bloccati in sede di discussione sulla manovra di bilancio e poi, invece, varati con un “adeguamento tariffario” del Ministero dei Trasporti dell’1,8% sulle tratte gestite da Autostrade per l’Italia.

In Liguria si traduce con rincari previsti sulla A7 fino a Serravalle, sulla A10 fino a Savona e sulla A12 fino a Sestri Levante. Portafoglio alla mano, si pagheranno dieci centesimi in più per andare da Genova Est a Milano, da Genova Ovest a Savona, da Genova Est a Sestri Levante e da Genova Nervi ad Arenzano. Mentre da Genova a La Spezia si pagheranno venti centesimi in più, che diventano sessanta da La Spezia a Ventimiglia.

Il governo dice che “non è una stangata” e i numeri sembrano dargli ragione, ma è anche vero che fino a poche ore dallo scoccare del nuovo anno gli aumenti sembravano essere stati accantonati. E, in Liguria, vanno a sommarsi a quelli previsti per biglietti e abbonamenti dei treni regionali, un rincaro previsto dal contratto di servizio e che ora l’amministrazione regionale sta provando in ogni modo a bloccare.

Al casello, quindi, si dovrà tirare fuori qualche centesimo in più e a salvarsi sono solamente le autostrade dei due estremi, a Ponente e a Levante, dove il gestore Astm non rientra nel piano aumenti previsti dal governo.