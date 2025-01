Paolo Vitelli e la Marina di Varazze, il sindaco Pierfederici: "Promotore di uno degli interventi che ha cambiato la faccia della città"

"E' stata una persona determinante per la creazione del nuovo porto, è stato uno dei promotori di un intervento che ha cambiato la faccia della città".

Il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici ricorda così Paolo Vitelli, il fondatore di Azimut-Benetti, morto all'età di 77 anni lo scorso 31 dicembre a seguito di un incidente domestico nella propria abitazione in valle d'Aosta, ad Ayas.

Per una dinamica ancora da ricostruire, sarebbe caduto battendo con violenza la testa sul cemento.

Vitelli fu l'artefice della creazione della Marina di Varazze e titolare sempre nel comune varazzino dei cantieri Lusben.

Il progetto nacque nel 2003 una volta rilevata la concessione del vecchio porto facendo nascere così una struttura innovativa. Nel 2018 la Marina di Varazze aveva poi concluso l’acquisto del 50% dell’Alfa Servizi Nautici, che era entrata formalmente a far parte del network Lusben del Gruppo Azimut-Benetti.

Un'operazione che ha fatto sì che il gruppo acquisisse l'area degli ex Cantieri Baglietto che si affaccia sul porto turistico (avevano già la concessione per lo specchio acqueo di fronte all'area storica varazzina).

"Il primo pensiero va alla famiglia per la loro perdita improvvisa e inaspettata. Io l'ho incontrato ad ottobre per parlare della riqualificazione degli ex Cantieri Baglietto e aveva voglia di credere nella città con l'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinto. È veramente un dispiacere umanamente" ha continuato il primo cittadino varazzino.

Vitelli era nato a Torino il 4 ottobre 1947. Ventidue anni dopo aveva fondato l'azienda che è diventata in breve uno dei player più importanti a livello globale.

Poi, negli ultimi tempi, aveva passato il testimone alla nuova generazione di famiglia: a tenere il timone è la figlia Giovanna.

Avigliana è il quartier generale di questo impero della nautica, ma l'azienda vanta presenze importanti anche a Savona, a Livorno, a Fano, a Viareggio e addirittura in Brasile.

Sono 2500 le persone che lavorano per Azimut Benetti, che nell'ultimo anno ha registrato 1300 milioni di valore di produzione. Ma nella vita di Vitelli c'è stato anche molto altro, accanto all'imprenditoria di successo: è stato per molti decenni console onorario di Norvegia (dal 1974 al 2018), ma ha guidato fino all'anno dei Giochi Olimpici Invernali di Torino l'Associazione di Confindustria dell'industria nautica italiana (Ucina).

E' pure sceso in politica, candidandosi per la Lista Scelta Civica di Mario Monti e venendo eletto deputato.