Savona: torna la "Befana dei Vigili del Fuoco", un pomeriggio all'insegna del divertimento

Lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 14:00, presso il Comando Provinciale di Savona, in via Nizza 35, si terrà l'attesissima "Befana dei Vigili del Fuoco". Un’occasione speciale per trascorrere una giornata in famiglia all'insegna di giochi, attività interattive e tanto divertimento.

I più piccoli potranno immergersi nel mondo dei pompieri con il "Pompieropoli", un percorso ludico-educativo pensato per far scoprire il lavoro degli eroi del fuoco. Inoltre, saranno disponibili merende e dolcetti per tutti i partecipanti.