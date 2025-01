Mototerapia, l'annuncio del Ministro Locatelli: "La Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale"

"Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sulla Mototerapia". A darne notizia è il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

"Il prossimo passo sarà l’istituzione del tavolo nazionale per la stesura delle linee guida come previsto dalla norma - spiega ancora il ministro - Grazie Vanni Oddera per la tua costante attività e grazie all’Onorevole Massimiliano Panizzut Zut per aver portato avanti la proposta di legge. Il riconoscimento di tutte le terapie complementari parte da qui. Avanti tutta per un percorso di cura che tenga sempre più in considerazione le persone".