Le persone stressate? Appaiono più simpatiche

In Italia e nel mondo si registra un boom del consumo di antidepressivi e ansiolitici (anche senza pandemia). Sono soprattutto le fasce più giovani quelle in cui si rilevano vendite in crescita. Roba da farci uno spin-off di Inside Out 2.

Lo stress, ovviamente, non è uno stato d’animo desiderabile, ma potrebbe avere un lato positivo. Solitamente, infatti, si pensa che chi soffre di stress appaia più nervoso. Che, ok, è vero, ma pare anche che le persone stressate risultino più genuine ai loro interlocutori.

Quindi, se sei stressato gli altri ti vedono come più vulnerabile e onesto. A dirlo è una ricerca pubblicata sulla rivista Evolution and Human Behavior, confermata da uno studio portato avanti dall’Università di Nottingham, nel Regno Unito.

Gli scienziati hanno esaminato i comportamenti legati allo stress e il modo in cui il corpo li comunica, come toccarsi il viso, grattarsi la testa o mangiarsi le unghie. Ma quanto sono visibili questi comportamenti? E, ancora più importante, come cambia la nostra impressione quando vediamo qualcuno che gioca nervosamente con i propri capelli o armeggia con oggetti vari?

Per rispondere a questi interrogativi, i ricercatori hanno condotto un esperimento molto interessante e particolare. Prima di tutto, hanno indotto uno stato di stress in un gruppo di partecipanti, concedendo loro 3 minuti per prepararsi ad una presentazione, a un colloquio di lavoro e a un test di matematica. I video sono stati poi mostrati a un altro gruppo di partecipanti all’esperimento. La domanda era semplice: «Quanto è stressata questa persona?».

Innanzi tutto, due cose sono emerse nero su bianco. Primo: i partecipanti sono stati piuttosto bravi ed intuitivi nell’individuare quali individui erano stressati. Se la persona A era in uno stato di ansia e si strofinava furiosamente le mani, veniva percepita come stressata. Secondo: coloro che erano giudicati più stressati sono stati anche considerati più simpatici.

A differenza di quanto accade nel mondo animale, dove lo stress è visto come un punto debole da sfruttare, mostrare le proprie emozioni negative con segnali evidenti incoraggia il sostegno e la solidarietà all’interno della nostra comunità. Ciò avviene, perché noi esseri umani siamo una specie estremamente cooperativa: in sostanza, siamo più attratti da chi comunica sinceramente di stare male, piuttosto che da coloro che cercano di apparire forti, nascondendo le proprie difficoltà.

Insomma, la prossima volta che vi trovate in preda allo stress e vi state mangiando le unghie, ricordate che almeno state guadagnando punti simpatia. Meglio di niente.