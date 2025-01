Piaggio Aerospace: chi è Baykar, il colosso turco che la acquisisce

Come annunciato negli ultimi giorni dell’anno appena terminato, Piaggio Aerospace, con i suoi due stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova Sestri Ponente, verrà ceduta al gruppo turco Baykar. Ma chi è e di cosa si occupa?

Baykar Tech, fondata nel 1986 da Ozdemir Bayraktar, è oggi guidata dai tre figli Selcuk, presidente (è genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan), Haluk, amministratore delegato, e Ahmet direttore finanziario. Si tratta di un colosso con oltre 5mila dipendenti specializzato nella costruzione di velivoli senza pilota e droni da combattimento, di cui il più noto è il drone a pilotaggio remoto Bayraktar Tb2 che recentemente ha superato 1 milione di ore di volo.

Classificata nel 2023 tra i primi 10 esportatori in Turchia in tutti i settori, Baykar ha un fatturato di circa 2 miliardi di dollari, come riportato dall’istituto di ricerca Sipri nel rapporto 2023 sulle prime 100 aziende produttrici di armi e di servizi militari. Di questi, 1,8 miliardi di dollari (pari al 90%) vengono dall'export, consegnando Bayraktar Tb2 Ucav e Bayraktar Akinci Ucav a un totale di 35 Paesi. Recentemente è iniziata invece la produzione del nuovo jet da combattimento senza pilota Kizilelma che dovrebbe portare a realizzare una decina di esemplari nel 2026. Secondo un rapporto del Cnas (Center for a New American Security), la Turchia domina il 65% del mercato globale delle esportazioni di droni, di cui Baykar detiene quasi il 60%, tre volte le dimensioni del suo più vicino concorrente statunitense.

Con l’acquisizione di Piaggio Aerospace, Baykar è «pronta ad espandere la sua influenza nel mercato aeronautico europeo preservando al contempo l'eredità storica di Piaggio e potenziando la sua capacità produttiva – si legge sul sito di Baykar Tech -. La visione futura di Baykar include l'aumento delle opportunità di lavoro che Piaggio offre in Italia. Questa mossa strategica si aggiunge ai successi globali dell'industria aeronautica della Turchia e garantisce che l'identità storica di Piaggio venga portata nel futuro attraverso questo accordo».

Ma c’è ancora da attendere per vedere il tutto concretizzarsi, almeno fino a marzo: prima, le fasi della Golden Power e il tavolo con i sindacati, non ancora coinvolti.

Piaggio Aerospace, tra le aziende leader nel mondo attiva nella progettazione, costruzione e supporto di velivoli per aviazione d’affari e da pattugliamento, di sistemi a pilotaggio remoto e di motori aeronautici ad alta tecnologia, operando in ambito civile e difesa e sicurezza, è commissariata dal 2018. Recentemente, sono stati consegnati all’Aeronautica Militare tre nuovi esemplari del P.180 Avanti EVO+, l’iconico velivolo interamente progettato e prodotto da Piaggio Aerospace nei propri stabilimenti di Villanova d’Albenga e di Genova Sestri Ponente. I 3 velivoli sono parte dei 15 nuovi P.180 Avanti EVO+ attualmente ordinati e contrattualizzati alla società ligure dalle Forze Armate.