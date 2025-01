I TieniViva Gospel Voices festeggiano 48 anni di musica con un concerto a Varazze

Il 5 gennaio alle ore 21, l'Oratorio San Bartolomeo di Varazze ospiterà un evento straordinario per celebrare 48 anni di musica, progetti e amicizia dei TieniViva Gospel Voices.

Alle ore 21, si terrà un concerto speciale che vedrà protagonisti i membri di una storica formazione musicale che ha attraversato decenni di successi, sacrifici e soddisfazioni. Un’occasione per festeggiare insieme a loro questo lungo cammino nel mondo della musica.

Il concerto, dal titolo "Sestosenso Tour", promette di essere una vera e propria immersione nella magia dei suoni, capace di trasportare il pubblico oltre i confini della musica tradizionale. Non si tratterà solo di un evento musicale, ma anche di un tributo alle collaborazioni, alle esperienze condivise e a tutto ciò che rende unica questa realtà artistica, che nel corso degli anni è diventata una grande famiglia.L'ingresso all'evento sarà gratuito, un’opportunità per tutti di partecipare a una serata di grande valore culturale.

"Siamo felici di festeggiare questo traguardo con tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno condiviso con noi questo viaggio lungo 48 anni", commentano gli organizzatori.

"Questo concerto è il nostro modo di dire grazie a tutti, in particolare ai nostri compagni di viaggio, che sono diventati una famiglia".

Un’occasione unica, dunque, per festeggiare non solo un anniversario, ma anche la bellezza della musica come strumento di unione e crescita. L'invito è aperto a tutti, perché la musica è un linguaggio universale che non conosce barriere.