Sono 833 i bambini nati nel 2024 al San Paolo di Savona, unico punto nascite in provincia

Sono 833 i bambini nati nel 2024 all'ospedale San Paolo, in crescita rispetto al 2023 e al 2022. Dal 2020 quello dell'ospedale savonese è l'unico punta nascite in Provincia dopo la chiusura di quello del Santa Corona.

Il dato dei parti in provincia è quindi in crescita rispetto al 2022 e al 2023, grazie anche alla reintroduzione del parto in analgesia, che evita a molte mamme di doversi rivolgere ad altri ospedali fuori provincia o fuori regione, ma purtroppo si è lontani dagli oltre mille di circa un decennio fa all'ospedale savonese.