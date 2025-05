Elezioni di Cittadinanzattiva, Cristina Richeri eletta nell’Assemblea territoriale del Ponente Savonese e nel Consiglio regionale

Si sono svolte lo scorso 24 maggio le elezioni territoriali, regionali e nazionali di Cittadinanzattiva, importante momento di partecipazione civica che coinvolge volontari e attivisti impegnati nella tutela dei diritti dei cittadini e nella promozione di una sanità più equa e trasparente.

"Per il nostro territorio, una figura di spicco è emersa con doppia nomina: Cristina Richeri è stata eletta come coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva per il Ponente Savonese, riconoscimento al suo impegno costante sul fronte della tutela dei pazienti e del miglioramento dei servizi sanitari locali", spiegano da Cittadinanzattiva.

Ma non è tutto: Richeri è stata eletta anche come membro del Consiglio regionale di Cittadinanzattiva, rappresentando ancora una volta la provincia di Savona. Il doppio incarico riflette la fiducia e la stima raccolte nel tempo grazie alla sua dedizione, competenza e presenza attiva sul territorio.

Le elezioni di Cittadinanzattiva rappresentano un’importante occasione per rinnovare la rete di responsabilità civica, che si estende a livello locale, regionale e nazionale, promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni e rafforzando il ruolo dei cittadini nella difesa dei propri diritti.