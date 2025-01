Massone, direttore dell'Unità spinale del Santa Corona: "La resilienza dei pazienti un messaggio potente per tutti noi"

L'augurio del Direttore dell'Unità Spinale del Santa Corona, Antonino Massone, ha regalato un momento di riflessione e speranza nei primi giorni dell'anno. Ha voluto condividere l'importanza della forza dei pazienti nell'ambito del lavoro svolto all'interno dell'Unità Spinale di Pietra Ligure e il profondo impatto umano del loro messaggio.

“Il primo giorno dell'anno nell'Unità Spinale rappresenta un momento speciale di solidarietà e speranza – ha detto Massone - Nonostante le sfide che i pazienti affrontano quotidianamente, la loro resilienza e la gioia che condividono, insieme agli operatori di turno, trasmettono un messaggio potente a tutti noi,”.

L'Unità Spinale, un’eccellenza dell'Asl2, si distingue non solo per le cure mediche offerte, ma anche per l’approccio umano e il sostegno che i pazienti ricevono.

“Ogni sorriso, ogni gesto di speranza- conclude Massone - ci ricorda che insieme possiamo superare le difficoltà e affrontare l’anno con energia positiva,” ha aggiunto, lasciando un augurio per il 2025.