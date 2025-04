Alassio, fino al 4 maggio apertura straordinaria del parcheggio in via Pera

A partire da oggi, venerdì 18 aprile, e fino a domenica 4 maggio sarà aperto il piano strada del parcheggio di via Pera, con 70 posti disponibili a titolo gratuito a rotazione.

Questa possibilità - prima del collaudo del terzo e ultimo piano fuori terra del parcheggio, in fase di ultimazione - viene offerta dall'Amministrazione Comunale di Alassio, a seguito di apposita ordinanza, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti nel periodo pasquale e in occasione delle successive festività del 25 Aprile e del 1° maggio.