Sassello, il Museo Perrando diventerà di proprietà del Comune

Il museo Perrando diventerà di proprietà del Comune di Sassello.

Il commissario straordinario ha dato l'indirizzo per l'acquisizione dall'Asp Ospedale Sant'Antonio (indirizzo già fornito nel giugno 2024 dal consiglio comunale prima dello scioglimento per le dimissioni dell'ex sindaco Marco Dabove) dopo che la Regione aveva stanziato un contributo per il Fondo Strategico Regionale di 300mila euro a sostegno del comune sassellese per l'acquisto, entro fine 2024, dell'immobile. Il Comune aggiungerà alla cifra 11mila euro di cofinanziamento.

Il museo "Perrando", edificio settecentesco di rilievo storico-artistico, rappresenta uno dei principali poli culturali del comprensorio, che conta al suo interno biblioteca, archivio storico, sezioni museali e sale lettura.

Nasce per volere dell’ultima erede di Casa Perrando che, alla sua morte nel 1962, lascia il Palazzo con il suo contenuto all’Ospedale Sant' Antonio affinché diventi museo per tramandare ai posteri il nome dei Perrando. Nel 1965 nasce l’Associazione Amici del Sassello, associazione di volontariato che, con convenzione comunale, dal 1965 si occupa della gestione dell’intero palazzo.

Dal 2014 infatti è presente una convenzione tra il Comune di Sassello e l’Associazione Amici del Sassello relativa per l'utilizzo di Palazzo Perrando, gestione del Museo Perrando, della biblioteca pubblica, dell'archivio storico del Comune sassellese, il nuovo Polo Museale nell'ex Convento dei Frati e lo svolgimento di altre attività culturali e di interesse pubblico.

Nel 2023 l'Asp Ospedale Sant'Antonio aveva poi dato la disponibilità alla cessione.