Bergeggi: emozioni e poesia con lo spettacolo “Il Valzer dei Fiocchi di Neve”

Sabato 4 gennaio 2025, alle ore 21, il Dominio Mare di via XXV Aprile 64 a Bergeggi accoglierà lo spettacolo “Il Valzer dei Fiocchi di Neve”, un evento inserito nel progetto “È sempre 25 Aprile” dell’Anpi Sezione Fratelli Faggi, con il patrocinio del Comune di Bergeggi.

Con ingresso gratuito e prenotazione facoltativa, lo spettacolo propone una particolare messa in scena ispirata al celebre testo “Oscar e la dama in rosa” di Eric-Emmanuel Schmitt. Questo racconto toccante e poetico affronta con delicatezza il tema dell’ospedalizzazione, regalando al pubblico un’esperienza unica di emozioni condivise.

“È la vita vissuta che trionfa”, commentano gli organizzatori, sottolineando come al debutto lo spettacolo abbia creato un legame straordinario tra attori e spettatori, uniti in una grande e unica emozione.

La pièce è frutto di un lavoro corale di alto livello. La rielaborazione del testo, curata da Luisa Vassallo, che ne è anche protagonista, si intreccia con la regia di Elio Berti, la partecipazione straordinaria di Fabrizio Santoro e il contributo tecnico del Teatro HSA per luci e suoni. Questa sinergia ha portato lo spettacolo a ottenere una candidatura per il Festival di Avignone, in Francia.

Per informazioni e prenotazioni: 333.16.59.407.