Albenga, il 31 maggio festa per la Madonnina dei Fieui di Caruggi

Dopo un aprile ricco di emozioni e successi, con il Premio Fionda consegnato a Leonardo Pieraccioni e il concertone di Drupi che ha fatto il pieno di applausi, i Fieui di Caruggi non si fermano. Con lo sguardo già rivolto verso l’attesissimo “Ottobre De André”, tornano però prima alle origini, a quel legame forte con la città vecchia che li ha visti crescere tra caruggi e piazzette.

E proprio lì, nel cuore pulsante di Albenga, sabato 31 maggio si rinnoverà un appuntamento caro a molti: la festa della “loro” Madonnina, in occasione della chiusura del mese mariano.

Il ritrovo è fissato alle 18 nella cattedrale di San Michele Arcangelo, dove sarà celebrata la messa vespertina. A seguire, una processione simbolica si muoverà verso via Medaglie d’Oro, lato fiume, per raggiungere l’edicola votiva che ospita la statua della Madonnina dei Fieui, tornata a nuova vita grazie all’impegno del gruppo. Lì verrà letta una preghiera speciale, scritta da uno dei “sempreverdi monelli ingauni”, e si riceverà la tradizionale benedizione.

La serata sarà anche l’occasione per una sosta di preghiera davanti al Sacro Cuore di Gesù, nella stessa via, in ricordo di Giacumin Gandolfo, figura indimenticata dello sport e della gioventù albenganese.

Un’iniziativa sobria, com’è nello stile dei Fieui di Caruggi, ma profondamente radicata nella memoria collettiva e nel tessuto affettivo della città. “Tutti sono invitati a partecipare”, dicono i Fieui di caruggi di Albenga.