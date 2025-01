Per la città in velomobile: l'“auto” a pedali che incuriosisce i savonesi

Lo considerano il mezzo del futuro e sono già molto diffusi nel Nord Europa. Ieri pomeriggio, un velomobile, di colore azzurro intenso, è stato avvistato a Savona, prima in zona Formaci e poi a Villetta, in via Torino. Questo curioso veicolo ha attirato l'attenzione di molti savonesi, incuriositi dalla sua forma e dal suo funzionamento.

Il proprietario, dopo aver acquistato della frutta in un negozio di via Torino, l'ha riposta nella parte posteriore del suo mezzo e ha ripreso il cammino. Il velomobile, spesso definito "automobile a pedali", è un veicolo a tre ruote caratterizzato da un telaio leggero in materiali come fibra di carbonio e kevlar, e da una carenatura che protegge il conducente da pioggia e intemperie. La propulsione è esclusivamente umana, anche se alcuni modelli possono essere assistiti da un motore elettrico.