Ad Andora “La Befana vien dal mare”: bimbi felici con i giochi di un tempo

Porto turistico affollato per “La Befana vien dal mare”, che quest’anno ha portato ai bimbi di Andora, oltre a dolcetti e cioccolata calda, anche la possibilità di divertirsi con i giochi di un tempo, realizzati da due valenti artigiani. Consueto successo per l’attesissimo appuntamento con la Befana, organizzato quest’anno dall’associazione Andora Più con il patrocinio del Comune di Andora e la preziosa collaborazione di tante realtà locali.

“Nonostante qualche nuvola in cielo, la Befana non ha mancato l’appuntamento con i bimbi di Andora, che sono arrivati come sempre numerosissimi, accompagnati da genitori e nonni” – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis, che ha accolto i bimbi e la Befana insieme al vicesindaco Daniele Martino, che l’ha accompagnata nel suo viaggio in mare e agli assessori Ilario Simonetta, Monica Risso e Alexandra Allegri, al consigliere Aga Ndricim e al Presidente del Consiglio Comunale Flavio Marchiano il quale ha aiutato nella distribuzione del pandoro e della cioccolata calda, insieme a Marco Cortese della Fondazione Borgo Castello, rappresentata anche dal consigliere Emanuel Voltolin Visca.

Con grande entusiasmo, i piccoli hanno affollato la banchina del porto per accogliere la cara vecchina. I giochi in legno di un tempo realizzati da Alessandro e Toto Tiglio, hanno suscitato interesse e regalato divertimento a grandi e piccini.

“Una bella festa che ha riscosso il consueto successo grazie alla collaborazione di quanti hanno operato con il Comune per regalare un evento tanto atteso dai piccoli” – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis. “Un ringraziamento speciale va alla Delegazione di Spiaggia, all’A.M.A. per l’ospitalità, ai volontari di Andora Più per l’organizzazione, a Tonino Martino, prezioso amico della Befana che è stata accompagnata in mare dalla Riviera Luxury Boats. Grazie ad Alessandro e Toto Tiglio, che hanno realizzato i bellissimi giochi artigianali in legno, alla Lega Navale Andora, al Mercató di Andora, ai Bagni Franco e alla signora Carmen per i dolci omaggi. Con questo evento, che chiude le Festività Natalizie, rinnoviamo il nostro augurio di un buon 2025. Ringraziamo i turisti per aver scelto la nostra città in questi giorni di festa e confermiamo che stiamo lavorando per offrire sempre più motivi per fare di Andora una meta del cuore”.