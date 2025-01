Savona, in esposizione le opere su carta del maestro Enzo L’Acqua

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto con l’esposizione alla Mazzotti di Albissola Marina di un’accurata cernita di opere d’arte in ceramica, selezionate in occasione dei festeggiamenti per l’ottantaseiesimo compleanno del maestro Enzo L’Acqua si potranno ammirare in questo nuovo anno le raffinate realizzazioni su carta del noto maestro savonese.

Le opere di questo artista dalla personalità cosmopolita che ha dedicato la sua intera esistenza all’arte saranno in mostra a Savona, presso la sede di Banca Generali, in piazza Leon Pancaldo, con inaugurazione mercoledì 8 gennaio alle ore 18.

«Sono opere - commenta il critico d’arte Giorgia Cassini - architettate in maniera formalmente perfetta che si compongono attraverso interdipendenze e diagonali in immagini di una eleganza calligrafica in bilico tra Oriente ed Occidente, tra leggerezza e materia. Un “primitivismo” che ibrida epoche, stili e referenti culturali: un suo universo costituito da materia segnica, dalle infinite variazioni su un unico tema originario».

La mostra sarà visitabile sino al 31 marzo dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18.