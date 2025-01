Rigassificatore, le opposizioni in Consiglio regionale: "Il no unanime passo avanti importante"

”La presa di posizione unanime da parte del Consiglio regionale sullo stop al trasferimento del rigassificatore è un passo avanti molto importante, che rappresenta quel segnale che chiedevamo da tempo per dare seguito alle richieste di sindaci, comitati, parti sociali, associazioni datoriali e cittadini, che da sempre si sono espressi contro”.

Cosi ha commentato il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la presentazione in aula del documento unitario con cui il consiglio regionale tutto si è impegnato a dire ‘no’ al trasferimento del rigassificatore a Savona-Vado.

"Siamo soddisfatti di questo risultato arrivato dopo numerose giravolte, cambi di posizione tra pro e contro il trasferimento da parte della maggioranza: finalmente siamo giunti al traguardo e accogliamo questo risultato che è frutto dell’impegno di tutti coloro che non si sono mai arresi e a cui noi abbiamo dato voce in aula e nelle sedi istituzionali. Ora ci auguriamo che questo impegno diventi definitivo e che non ci siano possibili cambi o rivalutazioni dopo le interlocuzioni con il governo. La scelta infatti ora passa dal governo e da Bucci che deve convincere la presidente Meloni e il Ministro dell’Ambiente Fratin a porre il no sull’iter. Noi vigileremo e terremo alta l’attenzione finché non arriverà la decisione, che speriamo arrivi al più presto senza ulteriori lungaggini o cambi in corsa”, conclude Arboscello.

"Oggi in Consiglio regionale - dichiara il consigliere regionale della Lista Orlando presidente Gianni Pastorino - è stata presentata una mozione unitaria che ribadisce il no al rigassificatore a Vado, un risultato importante che sottolinea la volontà condivisa di tutelare il nostro territorio e le comunità che lo abitano. È significativo osservare come il centrodestra, dopo mesi di tentennamenti e dichiarazioni ambigue abbia cambiato idea. Da tempo abbiamo denunciato i rischi ambientali e sanitari di un'infrastruttura non sostenibile, oltre all’assoluta mancanza di trasparenza e coinvolgimento delle comunità locali. Oggi il centrodestra cerca di allinearsi alla realtà dei fatti, ma resta evidente un fatto storico: con la Giunta Toti consigliere e consiglieri, anche oggi presenti in aula, hanno sostenuto la bontà del progetto di trasferimento del rigassificatore in provincia di Savona. Continueremo a vigilare affinché questa presa di posizione si traduca in atti concreti e coerenti, perché la tutela del nostro territorio non può essere oggetto di compromessi o calcoli politici".

"Con questo documento - aggiunge Jan Casella, consigliere regionale Alleanza Verdi e Sinistra - si dà finalmente ragione alla grande battaglia che sindaci, comitati, sindacati, categorie e cittadini di un intero territorio, hanno condotto senza distinzione di colore politico. Speriamo che questo documento ponga la parola fine a un'opera pericolosa dal punto di vista ambientale e che avrebbe avuto ricadute negative sul turismo"

“Ora ci aspettiamo - dichiara Stefano Giordano consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle - che il presidente della Regione mantenga la promessa fatta in campagna elettorale: il no al rigassificatore nello specchio acqueo di Savona/Vado Ligure deve essere definitivo. Auspichiamo che Bucci sia capace di ribadire questo “no” a livello nazionale e sappia far rispettare la volontà dei cittadini. Come M5S abbiamo contestato il trasferimento del Golar Tundra fin dalla prima ora rispondendo non alla convenienza politica del momento, ma alle precise istanze di un territorio, già pesantemente gravato in passato da numerose servitù. Siamo inoltre convinti che la Regione debba investire sulle rinnovabili anziché continuare a puntare sul fossile: il presidente saprà cogliere questa sfida?”.