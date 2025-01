La Regione dice no al rigassificatore. Bucci: "450 milioni da spendere per niente, al Governo ci sono persone intelligenti"

“La Regione dice di no, quindi non va avanti. Sono 450 milioni da spendere per niente, al Governo ci sono persone intelligenti”.

Questo le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo il voto all'unanimità in consiglio regionale alla mozione contro il progetto per il posizionamento della nave rigassificatrice Italis Lng a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona.

Una presa di posizione politica forte che va dietro ad una linea contraria alla collocazione annunciata a più riprese in campagna elettorale dal neo Governatore ligure. Che è andata in contrasto con l'apertura alla collocazione nel savonese della nave in arrivo da Piombino nel 2026 dell'ex presidente ed ex commissario straordinario Giovanni Toti.