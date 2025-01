Rigassificatore, Arboscello (Pd): "Ora la parola al Governo, vedremo il peso politico di Bucci"

"Oggi in Consiglio regionale è stata approvata all’unanimità la mozione unitaria che impegna il Presidente Bucci e la Giunta a fermare il trasferimento della Golar Tundra a Savona - Vado. Si tratta di un risultato importante, che rappresenta un segnale concreto e fondamentale per fermare definitivamente il progetto di trasferimento del rigassificatore". Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

"Questa vittoria è merito di quella parte del del territorio savonese che per oltre un anno e mezzo ha portato avanti una battaglia giusta e determinata, unendo cittadini, amministrazioni locali, comitati, parti sociali, associazioni datoriali e forze politiche contro un progetto che avrebbe compromesso il futuro della nostra comunità - continua Arboscello - Siamo soddisfatti di questo passo avanti, che arriva dopo numerosi cambi di posizione e incertezze da parte della maggioranza. Finalmente siamo giunti al traguardo e accogliamo questo risultato come un riconoscimento del lavoro svolto da chi, dentro e fuori le istituzioni, non si è mai arreso".



"Ora, però, la responsabilità passa al Presidente Bucci e Governo Meloni. È indispensabile che il Governo recepisca la volontà del territorio e ponga definitivamente il proprio ‘no’ sull’iter del trasferimento. Compito del Presidente Bucci sarà quello di interloquire con il Governo e convincere la Presidente Meloni e il Ministro dell’Ambiente Fratin a tradurre in fatti concreti questa decisione, senza lasciare spazio a rivalutazioni o ripensamenti - conclude il consigliere regionale dem - Noi continueremo a vigilare, mantenendo alta l’attenzione affinché il lavoro svolto non venga vanificato e la decisione arrivi in tempi rapidi, senza ulteriori lungaggini o cambi di rotta".