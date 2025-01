Cinghiali uccisi a Savona, OSA e PAI tuonano: "Un massacro inutile"

Sono avviliti ma arrabbiatissimi gli animalisti savonesi per la notizia che ieri all’alba altri tre cinghiali sono stati uccisi al Prolungamento a Mare dalla polizia regionale, "che forse avrà usato pallottole ridotte, che prolungano la già feroce agonia di questi robusti animali".

"La Regione Liguria, guidata dal governatore Bucci ha risposto alla pilatesca richiesta del sindaco di Savona 'di intervenire per risolvere il problema dei cinghiali che hanno devastato i giardini del Prolungamento a mare'". Problema che, secondo l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ed il Partito Animalista Italiano (PAI) "si può risolvere solo se la matriarca del branco ritiene 'pericolose' le aree cittadine, facendolo inseguire da cani da cinghiale al guinzaglio nei torrenti fino alle alture".

PAI ed OSA criticano aspramente le dichiarazioni dell’assessore regionale Piana, secondo cui i cinghiali catturati non possono essere liberati nei boschi: "La legge che vieta le “immissioni” di cinghiali ha lo scopo di impedire che i suoi amici cacciatori – unici responsabili impuniti e vezzeggiati della situazione - liberino cinghiali d’allevamento come avvenuto in passato; i cinghiali catturati già appartengono all’ambiente e non sono quindi “immessi” ma trasferiti", attaccano gli animalisti.

OSA e PAI, nell’apprendere che la polizia regionale ha ucciso ben 140 cinghiali in ambienti urbani savonesi, ne concludono che "il massacro è assolutamente inutile perché altri cinghiali arriveranno in città a sostituire quelli uccisi; occorre invece tenere più sgombra da rifiuti la città ed i torrenti".

"Abbiamo rilevato sui social la crescente ostilità alle brutali uccisioni, ma invitano gli animalisti a scrivere, senza mai offendere, mail a regione e comune (presidente@regione.liguria.it,liguriainforma@regione.liguria.it, staff.sindaco@comune.savona.it, urp@comune.savona.it,) chiedendo di non uccidere e liberare sempre in natura i cinghiali catturati", concludono gli animalisti.