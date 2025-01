Loano: colpo grosso al Bar Antica Tabaccheria Loanese, vinti 5 milioni con un Gratta e Vinci

L’atmosfera nel locale si è subito trasformata, diventando un mix di stupore e gioia e la notizia, diffusasi con il passare delle ore, ha suscitato curiosità non solo a Loano ma anche nei comuni vicini dove il racconto dell’evento è divenuto in breve tempo virale.

Il locale di corso Roma si è trasformato così nel centro dell’attenzione cittadina nel quale in tanti si sono riversati e continuano a farlo per commentare la straordinaria vincita: un regalo di Natale, per chi ne beneficerà, con qualche giorno di ritardo ma comunque graditissimo.