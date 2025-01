Savona, la stele dedicata a Sandro Pertini rovinata dal tempo: lettere arrugginite e bucate

Molte delle lettere in acciaio che compongono una frase del Presidente Pertini si sono arrugginite, bucate o hanno la lamella esterna che si sta staccando. Insomma sono in stato di degrado, nonoostante sia una struttura in acciao chedovrebbe essere stata progettata per resistere al tempo e alle intemperie e isntallata soltanto quattro anni fa.