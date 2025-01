Politica |

No della Regione al rigassificatore, Pd Quiliano: "Vigilare affinché la giunta Bucci solleciti il Governo a rispettare la volontà del territorio"

"Il Partito Democratico si impegnerà a livello istituzionale per porre fine a questa vicenda"

"Ieri il Consiglio regionale ha approvato una mozione bipartisan contro il rigassificatore. La presa di posizione contraria al progetto, e la conseguente battaglia politica di istituzioni locali, comitati civici, associazioni e cittadini, hanno consentito di raggiungere questo importante risultato", commenta in una nota Bruno Pretin, segretario del circolo Pd di Quiliano. "Un particolare ringraziamento va al consigliere regionale Roberto Arboscello che, in maniera caparbia si è battuto contro il progetto voluto dalla giunta Toti prima, e, contro il centro destra poi, che in più di un'occasione respingeva le varie mozioni presentate da Arboscello sul rigassificatore. In questo contesto va messa in risalto la posizione fin da subito assunta dal circolo Pd di Quiliano che, per primo, si è espresso contro la realizzazione del rigassificatore, non solo sul proprio territorio ma anche sull'intero territorio savonese". "Con la presa di posizione ora di tutto il Consiglio regionale è stato raggiunto un primo importante risultato, adesso, occorre vigilare perché la giunta regionale solleciti il Governo a rispettare la volontà del territorio; in tal senso, il Partito Democratico impegnerà i propri rappresentanti ai vari livelli perché vogliono affinché, alla vicenda del rigassificatore venga posta la parola: fine", concludono i Dem.

Redazione

