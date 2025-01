Posa della banda larga a Celle: da lunedì 13 verrà installato il semaforo sull'Aurelia

Scatteranno probabilmente da lunedì 13 gennaio i lavori di posa della banda larga Tlc interrata sull'Aurelia a Celle Ligure.

Verrà infatti posizionato un impianto semaforico nei tratti all'altezza dell'asilo Aicardi e la fabbrica Olmo tra via Arecco e via Santa Brigida.

L'intervento dovrà essere eseguito con un cantiere alla volta per ogni singolo scavo o collegamento. Le tratte stradali di cantiere per non creare una congestione al traffico, non dovranno superare la lunghezza massima di 300 metri.

La ditta incaricata avrà l’obbligo di intervenire per la regolazione del traffico con movieri sulla strada, sino alla decongestione della viabilità evitando che si verifichino maxi code come avvenuto nei mesi scorsi a causa della presenza del semaforo per la frana sull'Aurelia nei pressi di Cala Cravieu e con i diversi incidenti stradali in autostrada che avevano obbligato gli automobilisti a riversarsi sulla statale.

Sarà presente anche un divieto di sorpasso e il limite di velocità a 30 km/h. L'orario di presenza del semaforo sarà dalle 7 alle 19, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Gli interventi secondo l'ordinanza di Anas dovrebbero concludersi venerdì 24 gennaio, ma potrebbero anche essere finiti indicativamente lunedì 20.