Savona, cambio al vertice del Moto Club Polizia di Stato: Piercarlo Berruti succede a Paolo Boschi

Dopo dieci anni di dirigenza, Paolo Boschi cede il testimone a Piercarlo Berruti alla guida del Moto Club Polizia di Stato Delegazione di Savona. Fondatore della delegazione savonese nel 2013, Boschi ha consolidato il legame con il territorio e promosso i valori del motociclismo, rendendo il club un punto di riferimento per gli appassionati.

Il passaggio di consegne, avvenuto il 1° gennaio, segna l'inizio di una nuova fase per il club, che proseguirà con entusiasmo sotto la guida di Berruti, seguendo il percorso tracciato.

Per presentare il programma 2025, sabato 18 gennaio alle ore 20 si terrà una cena presso il ristorante Zest.15 di Savona. L'evento è aperto a soci, nuovi iscritti, appartenenti alla Polizia di Stato, alle Forze dell'Ordine e a tutti gli appassionati di moto.

Le prenotazioni vanno effettuate entro martedì 14 gennaio via email a mcps.sv@gmail.com, indicando nome, cognome, numero di telefono e numero di partecipanti. Un'occasione per condividere progetti futuri e celebrare la passione per le due ruote.