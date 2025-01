Savona, sopralluoghi di Comune e Sea-S per i “cassonetti intelligenti”: il piano pronto entro fine gennaio

Analisi degli accessi e degli spazi per mettere i cassonetti intelligenti. Sono in corso sopralluoghi congiunti tra i tecnici di Sea-S e del Comune per individuare le aree più adatte al posizionamento dei cosiddetti cassonetti intelligenti nel centro storico e in quello ottocentesco. L'obiettivo è redigere un piano operativo che garantisca un servizio di raccolta differenziata che rispetti sia le esigenze dei residenti che i mezzi e gli operatori di Sea-S che dovranno occuparsi della raccolta.