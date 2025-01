Appuntamenti mancati e non disdetti, una campagna informativa dell'Asl per sensibilizzare chi rinuncia

"Se non puoi rispettare l'appuntamento fissato per una visita o un esame, ti chiediamo di comunicarcelo appena possibile. Permetterai di mettere a disposizione l'esame o la visita ad un altra persona".

L'Asl punta sull'informazione per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di disdire appuntamenti o visite alle quali rinunciano o non potranno presentarsi. Con la comunicazione e un post sui social spiega che per annullare l'appuntamento si possono utilizzare il sito prenotosalute.regione.liguria.it, il call center regionale 010.538.3400 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18), gli sportelli polifunzionali e le farmacie convenzionate.