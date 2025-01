Savona, polemica sui semafori non funzionanti dopo l'incidente. Parodi: "Nuovi impianti in arrivo a metà mese"

Si riaccende la polemica sui semafori non funzionanti in via Luigi Corsi e all'incrocio con via Montenotte. Gli impianti sono lampeggianti sull'arancione da ormai due mesi e, l'altra sera, si è verificato un incidente tra due auto causato dal mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei conducenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Spetterà ora alle autorità competenti accertare le responsabilità, ma il malfunzionamento dei semafori complica la situazione non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni. Molte auto non rispettano la precedenza e attraversano l'incrocio a velocità sostenuta, senza fermarsi per chi attraversa sulle strisce pedonali.

Il problema è dovuto all'obsolescenza delle schede dei semafori, non più reperibili in commercio, motivo per cui il Comune ha deciso di sostituire completamente gli impianti.