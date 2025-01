Come risparmiare in bolletta e essere più green

Ricevere una bolletta troppo alta è tutt’altro che piacevole. L’energia elettrica è fondamentale per la nostra famiglia, ma è anche molto importante cercare di ridurre il più possibile i costi. Ciò che forse non sapete è che la migliore soluzione per risparmiare è quella di contenere i consumi con metodi tipicamente “green”, che permettono di rispettare l’ambiente ottenendo al tempo stesso dei notevoli vantaggi economici.

In più non dimenticate che con la liberalizzazione del mercato dell’energia hanno fatto il loro ingresso nel mercato italiano dei fornitori che propongono delle convenienti offerte luce green, che offrono energia prodotta da fonti rinnovabili a tariffe molto convenienti.

Occhio agli sprechi

Il nostro primo consiglio è quello di fare molta attenzione agli sprechi. Ci sono alcune abitudini che tutta la famiglia dovrebbe mettere in pratica, e che possono aiutare a contenere i consumi.

Un buon esempio riguarda l’illuminazione. Quando uscite da una stanza spegnete le luci: è inutile che restino accese se non c’è nessuno. Durante la giornata invece potreste provare ad aumentare l’illuminazione naturale, tenendo le tende bene aperte e aprendo persiane o tapparelle. A volte basta spostare leggermente la tenda, soprattutto nelle giornate più luminose, per avere tanta luce in più e non avere bisogno dell’illuminazione elettrica.

Se avete dei bambini dovreste educarli affinché apprendano queste buone abitudini fin da piccoli.

Installare un impianto fotovoltaico

Tra le soluzioni più convenienti e interessanti c’è la possibilità di installare un impianto fotovoltaico. Questi impianti trasformano l’energia solare in energia elettrica. In questo modo potrete usare dell’energia prodotta da voi a costo zero, riducendo il fabbisogno di energia elettrica proveniente dalla rete nazionale.

L’evoluzione di questa tecnologia ha portato a una maggiore efficienza rispetto al passato, e i pannelli riescono a funzionare in maniera adeguata anche quando non c’è una piena luminosità. In Italia rappresentano un'opzione da non sottovalutare, visto che il clima nel nostro Paese è tendenzialmente molto mite, con tante giornate luminose anche in autunno o in inverno.

Per l’installazione di un impianto di questo genere potete usufruire di tanti incentivi diversi, dai contributi a fondo perduto fino ai bandi che prevedono un sistema di detrazioni fiscali. Di solito le aziende che operano in questo settore possono darvi tante informazioni su questi benefici economici.

Se decidete di acquistare dei pannelli fotovoltaici vi suggeriamo di aggiungere anche un sistema di accumulatori. In questo modo potrete accumulare e tenere da parte l’energia in eccesso prodotta dai pannelli, e utilizzarla in un secondo momento.

Fornitori di energia green

Se volete ridurre il costo delle vostre bollette e desiderate al tempo stesso rispettare di più l’ambiente potreste affidarvi a dei fornitori di energia specializzati nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili e eco-sostenibili. Si tratta di una scelta responsabile, che può aiutare a fare la differenza per il futuro del nostro pianeta.

Queste imprese di solito sono pienamente trasparenti con i loro clienti, offrendo loro tutte le informazioni che certificano il reale impegno nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. Inoltre non è raro che propongano tariffe molto convenienti, in grado di unire due aspetti: la volontà di spendere meno e quella di contribuire alla riduzione nella produzione di CO2.