Savona, una commissione consiliare per illustrare la variante al PUC che cambierà la città

Il piano della sosta, il PUMS e la variante al piano urbanistico comunale. Sono le principali operazioni che impegneranno l'amministrazione Russo nei prossimi mesi.

Per illustrare la variante al Piano urbanistico comunale è stata programmata una commissione consiliare il 16 gennaio con l'architetto Antonio Mugnai e l'urbanista Fabio Manini di MATE, la società alla quale il Comune ha affidato l'incarico per 108mila euro. Sono sette le aree della città che Palazzo Sisto ha indicato per la variante, dopo aver parlato con i privati.

Le aree individuate come spazi da riqualificare sono piazza del Popolo, dove la giunta Russo vorrebbe realizzare un pala eventi; gli Orti Folconi per i quali si parla di una Casa della salute, insieme ad ASL e Opere sociali.

A Legino e allo stadio, per una futura cittadella universitaria e dello sport, per il quale il Comune ha firmato un Protocollo d'intesa con Campus, Diocesi e Fondazione Cima. Un altro spazio è l'ex Centrale del latte, acquistata da Talea dopo numerose aste andate deserte, dove si pensa a un parcheggio di cintura; l'area Mottura-Fontana e i compendi del fronte mare di Levante e del fronte mare di Ponente, questi due spazi saranno oggetto di coprogettazione insieme con l'Autorità di Sistema Portuale.

Il piano urbanistico attuale è quello adottato 13 anni fa dall'amministrazione Berruti, nel 2010. Allora erano state inserite la cittadella dello sport a Legino, la passeggiata a Ponente e la Margonara.