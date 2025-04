Murialdo, grandi e piccini al lavoro per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati (FOTO)

Domenica 6 aprile si è svolta con grande partecipazione l’iniziativa di volontariato promossa dalla pro loco e dal Comune di Murialdo per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio. Un evento che ha saputo unire impegno civico, sensibilizzazione ambientale e momenti di autentica condivisione comunitaria.

Circa cinquanta i partecipanti – tra cui nonni, bambini e volontari giunti anche dai paesi vicini – che si sono rimboccati le maniche, insieme all’Amministrazione comunale, per restituire decoro e pulizia a strade, sentieri, aree verdi e rive del fiume Bormida.

L’obiettivo della giornata era duplice: ripulire le aree degradate dai rifiuti e lanciare un messaggio forte contro l’abbandono indiscriminato della spazzatura, una piaga che affligge ancora troppe zone del nostro Paese. Tra i rifiuti raccolti, plastica, mozziconi e pacchetti di sigarette, ma anche materiali ingombranti come pneumatici, mobili, elettrodomestici e oggetti di tecnologia, pericolosi per l’ambiente e tristemente abbandonati in luoghi appartati e lungo il fiume.

Oltre al significato ambientale, la giornata ha avuto un forte valore sociale: ha favorito l’incontro tra generazioni, il dialogo tra cittadini e la collaborazione tra le realtà associative e istituzionali del territorio.

A coronare la fatica, piacevoli momenti di convivialità: un aperitivo offerto dal Bar Bacò, seguito da una braciolata presso l’area picnic degli Azzini, organizzata dalla Proloco con le bibite gentilmente offerte dal Consorzio Funghi Murialdese. Non sono mancati canti, risate e il piacere di stare insieme.

"Sono questi momenti importantissimi per il nostro paese – commenta il sindaco Michele Franco – Vedere così tante persone coinvolte, di ogni età, unite dalla voglia di prendersi cura del territorio e collaborare con associazioni e amministrazione, è una grande soddisfazione. Il sentore è che si stia andando tutti assieme nella giusta direzione. Questo ci dà forza per continuare con entusiasmo questa bella avventura".

L’auspicio è che iniziative come questa possano diventare una consuetudine, e che l’esempio di Murialdo sia seguito anche da altre realtà: perché la tutela dell’ambiente passa prima di tutto dal senso di responsabilità condiviso.