Albenga e Savona in lutto: addio al manager e giudice Salvatore Gabriele

Nato a Cassino, in Lazio, Gabriele arrivò ad Albenga per svolgere il servizio militare. Nella città ingauna conobbe Mirella, la donna che sarebbe diventata sua moglie e compagna di una vita.

Dopo il congedo, intraprese una brillante carriera come dirigente d’azienda, lavorando per 35 anni a Milano, pur mantenendo un legame indissolubile con Albenga.

Albenga, a sua volta, non dimenticò il suo affetto e la sua fedeltà. Al compimento dei 75 anni, l’associazione Vecchia Albenga gli conferì un attestato di fedeltà come “albenganese”, riconoscimento che testimoniava il profondo legame tra Gabriele e la città che aveva scelto come sua seconda casa.