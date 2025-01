Albissola, anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti a "Comics Made with Love": attraverso i fumetti storie di resilienza

Ha preso il via lo scorso sabato 11 gennaio la mostra "Comics Made with Love" presso il Circolo degli Artisti - Pozzo Garitta di Albissola Marina.

Un evento che sarà aperto al pubblico fino a domenica 19 gennaio al quale hanno preso parte anche gli alunni dell'Accademia di Belle Arti di Sanremo con un progetto che ha offerto un'esperienza formativa, spiegato dalla professoressa Sofia Tonegutti: "E' stata una grande opportunità, profondamente arricchente per il percorso formativo degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo e non solo. Affrontare un tema così attuale come quello della resilienza associato all’immigrazione, in chiave narrativa, con lo scopo di creare una storia a fumetti, è stata una sfida decisamente stimolante e creativa".

"Il risultato di questo percorso, i fumetti - aggiunge la docente -, sono una testimonianza di quanto questo strumento possa, a tutti gli effetti, considerarsi una forma di linguaggio universale, un importante, efficace e potente mezzo per mettere in luce, una storia che ci sta a cuore, un messaggio che vogliamo trasmettere, o ancora affrontare un argomento così delicato, come quello dell’immigrazione, in una chiave completamente a portata di bambino, cercando magari di strappargli un sorriso".

"Se le storie hanno portato anche solo una persona che si è imbattuta in esse a riflettere, allora possiamo ritenerci soddisfatti, perché per noi partecipare a questa iniziativa è stato un modo per raccontare il cambiamento, ma anche per viverlo. E, forse, il vero messaggio che ci portiamo a casa è che ogni storia di resilienza, per quanto personale, può diventare una fonte di ispirazione per chi la legge" conclude la docente.