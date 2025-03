A Savona sboccia la primavera, un viaggio tra alcune delle fioriture più belle e profumate di questo inizio stagione

In via Cenepa, a incantare i passanti ci pensano le "trombe dell'angelo" della Brugmansia, con le loro uniche campanule gialle che pendono dall'albero in una cascata colorata. Poco distante, ai giardini del Prolungamento ma anche a quelli del Parco della Rocca, spiccano le particolari infiorescenze dell'albero di Giuda, noto scientificamente come Cercis Canadensis, che con i suoi fiori rosa intenso richiama una sobria eleganza.

Non meno suggestiva è la passeggiata Walter Tobagi, dove a fare contrasto con l'azzurro del mare c'è il rosso acceso del falso rosmarino, la Grevillea rosmarinifolia, in un colpo d'occhio unico per chi passeggia vicino alla spiaggia. Per gli amanti delle camelie, c'è un bellissimo esemplare in un vaso in in viale Dante Alighieri.

Infine, nella zona della Camera del Lavoro, il bianco candido delle fioriture del Lauroceraso (Prunus laurocerasus) rilascia il suo profumo particolarmente intenso. Non mancano le piante di arance, in corso Vittorio Veneto e qualche albero da frutto nascoste nei giardini delle case private alla Villetta o nelle zone di collina, o ai giardini di via Verdi, in un misto di essenze e colori.