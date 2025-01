41 anni fa il naufragio della Tito Campanella: una lapide davanti alla Torretta per non dimenticare

Il 14 gennaio 1984 affondava e scompariva (non vennero recuperati né rottami del mercantile, né i corpi dei 24 componenti dell’equipaggio, l’allarme venne diffuso solo otto giorni dopo) nel Golfo di Biscaglia il mercantile savonese Tito Campanella, portando con sé le vite di 24 marittimi italiani (siciliani, sardi, pugliesi e campani), nove dei quali liguri tra cui tre genovesi, tre spezzini e tre savonesi, il radio telegrafista Pier Giovanni Dorati 50 anni, di Albisola Mare, il primo macchinista Antonio Gaggero, 59 anni, di Celle Ligure e il giovane di macchina Marco Incorvaia, 22 anni, di Savona.

Quarantuno anni dopo il ricordo e la battaglia per la ricerca di verità e di giustizia per le vittime di un omicidio sul lavoro continuano dopo che le indagini e i processi si sono conclusi con una sentenza di proscioglimento degli imputati in appello. Lo scorso anno in occasione del 40° anniversario erano stati organizzati a gennaio e aprile due eventi in ricordo della tragedia con l’annuncio che entro il 2025 sarebbe stata posta una lapide davanti alla Torretta con i nomi delle vittime e il progetto di un docufilm.