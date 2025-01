Ceriale, Nervo e Dani: “Ancora parcheggi eliminati, non ne capiamo la motivazione”

“L’amministrazione comunale continua con la messa in atto del progetto che abbiamo definito da tempo “Stop Parking“: questa mattina sulla Via Romana in prossimità delle scuole, ci siamo accorti che i parcheggi per le auto erano spariti per far spazio ad un parcheggio per le moto. Giusto per non dimenticare quanto avvenuto fino ad oggi vorrei ricordare: la vendita di un’area di mq. 460 in prossimità della stazione ferroviaria dove erano presenti 14 parcheggi pubblici, l’eliminazione di 32 parcheggi con il rifacimento della passeggiata tra la foce del Rio S. Rocco all’incrocio con Via degli Orti e l’eliminazione di 35 parcheggi sul molo S. Sebastiano”.

Ad affermarlo in una nota i consiglieri comunali di minoranza Piercarlo Nervo e Fabrizio Dani.

“Questa volta l’amministrazione ha raggiunto il culmine, non capiamo quale sia il progetto che ha in mente per Ceriale, forse vuole mettere nelle condizioni i commercianti di chiudere le proprie attività per spostarsi in altri Comuni – proseguono -. I parcheggi eliminati oltre ad essere utilizzati da coloro se si recavano nelle attività vicine, venivano utilizzati dai genitori che portano i propri figli a scuola”.

“Non ne capiamo veramente la motivazione; se la motivazione è da ricondurre al fatto che con le auto parcheggiate era limitato il transito pedonale vorremmo ricordare che sul lato opposto del parcheggio c’è un marciapiede che può essere benissimo utilizzato per raggiungere ogni direzione – aggiungono -. Giusto per evitare di sentirci rispondere che il problema dei parcheggi non esiste perché c’è un grosso parcheggio antistante le scuole, precisiamo che tale parcheggio non può essere utilizzato in modo completo nel corso della giornata perché durante l’ingresso e l’uscita delle scuole ne viene interdetto l’uso e quindi neanche i genitori che portano i propri figli a scuola possono accedervi; ci viene da pensare che nessun componente delle maggioranza ha mai avuto modo di capire quale traffico c’è durante l’entrata e l’uscita dalle scuole”.

“Chiediamo al sindaco di rivedere quanto messo in atto e di ritracciare i parcheggi che erano e che sono necessari per tutti i cerialesi e non solo”, concludono Nervo e Dani.