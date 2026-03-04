Albenga, alcol ai minori e disordini: 15 giorni di chiusura per due locali di piazza delle Erbe

Ad Albenga scattano 15 giorni di chiusura per due locali di Piazza delle Erbe. Il Comune ha disposto la sospensione dell’attività per il ristorante “Mannaia” e la “Taberna del Foro, applicando l’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. I due locali ristorativi già nel mese di gennaio erano stati chiusi per 7 giorni per la vendita di alcolici a minori.

Il provvedimento arriva dopo numerose segnalazioni di residenti e commercianti della zona. Secondo quanto riportato negli atti, la piazza sarebbe diventata “luogo di ritrovo e aggregazione da parte di una clientela molto giovane, spesso minori”, con episodi legati all’abuso di alcol e situazioni di disturbo alla quiete pubblica, tra litigi e alterchi.

Tra le violazioni contestate figurano la somministrazione di bevande alcoliche a minori e l’assenza del titolare o del preposto indicato nella Scia durante alcuni controlli. Le irregolarità, si legge nei documenti, dimostrerebbero che l’attività sarebbe divenuta “luogo abituale di somministrazione di bevande alcoliche fuori dagli orari consentiti”, con ripercussioni “per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche per la salute e l’incolumità dei cittadini”.

Il Comune sottolinea che la sospensione ha natura “preventiva e cautelare”, a tutela di interessi pubblici primari come sicurezza, decoro urbano e tutela dei giovani. Le memorie difensive presentate dalla proprietà non sono state ritenute sufficienti a evitare il provvedimento.

I due locali dovranno restare chiusi per 15 giorni a partire dal giorno successivo alla notifica.