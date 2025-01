Nidi gratis, la Regione annuncia una nuova edizione

La Regione Liguria promuoverà una nuova edizione della misura Nidi Gratis. L’ha annunciato questa mattina l’assessore alla Scuola e alla Tutela dell’Infanzia Simona Ferro rispondendo a un'interrogazione in consiglio regionale. Il bando, che permette di ottenere un rimborso delle spese di iscrizione dei figli ai servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, centri bambini e bambine, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera), aprirà anche per l’a.s. 2024/2025, con la stessa formula della retroattività prevista per l’a.s. 2023/2024.

“La scorsa edizione di Nidi Gratis è stata una vera sperimentazione ma soprattutto un grande successo e la riproporremo - spiega Ferro. - I voucher, che saranno erogati con con risorse FSE, ci permettono di supportare le famiglie a reddito medio/basso abbattendo i costi di frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia. Inoltre migliorano la partecipazione, in particolare femminile, al mercato del lavoro offrendo le condizioni per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa con la garanzia dell’accoglienza dei propri figli in servizi qualitativamente adeguati. Infine incrementano il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi per la prima infanzia, fornendo opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia”.

“I valori dei voucher - conclude - saranno correlati sempre all’ISEE del nucleo familiare, o ISEE del minorenne nel caso di genitori separati. I beneficiari potranno essere rimborsati delle rette pagate a partire dalla mensilità di settembre 2024, purché i pagamenti dei servizi di frequenza siano rendicontati correttamente. Siamo al lavoro per la redazione del bando ed entro i primi mesi del 2025 sarà possibile presentare domanda sul sito di Filse”.