Pietra, una nuova segnaletica luminosa in via Ranzi dedicata ai mezzi pesanti

Nelle scorse settimane a Pietra Ligure è stata completata l’installazione di una segnaletica luminosa aggiuntiva in Via Ranzi. L’obiettivo è quello di rafforzare il divieto di transito per i veicoli e gli autoarticolati con peso superiore alle 9 tonnellate e lunghezza maggiore di 10 metri, già regolato dalla cartellonistica tradizionale.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto porre un ulteriore e significativo accento per attrarre l’attenzione degli autisti dei mezzi pesanti e rendere più evidente il divieto di transito nelle zone non adatte”, hanno spiegato il sindaco Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla polizia locale Umberto Bona.

L’intervento mira a garantire la sicurezza stradale e a prevenire gli incidenti provocati da autoarticolati che, affidandosi alle indicazioni errate del navigatore, finiscono per incastrarsi nelle stradine di Ranzi o nelle curve strette di via della Cornice. Tali episodi, come sottolineano gli amministratori, causano “pesanti disagi al traffico che, in quei malaugurati e purtroppo neanche rari casi, viene completamente bloccato per ore e fino alla rimozione del mezzo, processo decisamente complesso e dispendioso che spesso e volentieri richiede l’intervento non solo dei pompieri ma anche dell’autogru con evidente e inutile e spreco di risorse economiche ma anche di professionalità ben più preziose in altri contesti”.