Fingono di essere della polizia locale per farsi dare oggetti di valore: la tentata truffa ad Albissola

Ladri/truffatori in azione nella zona di Viale Faraggiana e via Perata ad Albissola Marina. A lanciare l'allarme è direttamente il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro.

"Prestate massima attenzione, stamattina (ieri.ndr) una coppia di uomini, uno più anziano e l'altro più giovane sono entrati in casa dai miei genitori per provare a convincerli a farsi consegnare eventuali oggetti di valore spacciandosi per personale della polizia locale. Alla reazione dei miei genitori sono poi scappati senza far danno" spiega Silvestro.