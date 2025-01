Aurelia Bis, nessuno sviluppo sul futuro dall'impresa appaltatrice. Cisl: "Non si può più perdere tempo, intanto sono rimasti solo 7 lavoratori nel cantiere”

"Non accettiamo di essere presi in giro da chi nel corso di questi mesi ha dimostrato di non avere una vera pianificazione sulla conclusione del cantiere - spiega Tafaria - Altri 5 lavoratori sono andati via, trovando una nuova occupazione. Ne sono rimasti 7, così è più che evidente un aspetto: quello che manca del cantiere, cioè il 20%, non può essere ultimato. Bene il pagamento degli stipendi di dicembre ma siamo di fronte ad un’opera considerata tra le più strategiche a livello regionale e l’azienda, come invece aveva promesso davanti a sindacati, Prefetto di Savona, Commissario straordinario e Anas, non ha ancora spiegato se può proseguire l’opera oppure no".