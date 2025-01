Alassio, “Lo Shopping dei Sogni” per una signora di Saluzzo: a lei il premio da 5mila euro

Si è conclusa nel pomeriggio odierno con l’estrazione dei tre fortunati vincitori, avvenuta presso il Palazzo Comunale di Alassio, la tredicesima edizione del concorso “Lo Shopping dei Sogni”, organizzato dal Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping” in collaborazione con l'Assessorato al Commercio del Comune di Alassio.

L'estrazione, validata dal notaio Elpidio Valentino, ha assegnato il primo premio, un buono da 5.000,00 euro in shopping da utilizzare nei negozi alassini, alla signora Anansa Vertenati, residente a Saluzzo (CN). La sua cartolina vincente conteneva gli scontrini relativi agli acquisti effettuati presso i negozi Glam e Marenza di Alassio.

Il secondo premio, un buono da 2.000,00 euro, è stato vinto dalla signora Mirella Rotondo di Alassio, grazie allo scontrino del suo acquisto presso Esprimi un Desiderio.

La terza vincitrice, che si è aggiudicata un buono da 1.000,00 euro, è la signora Luisa Pagliasso di Refrancore (AT), con gli scontrini relativi agli acquisti presso Osteria Mezzaluna e Trattoria L'Astigiana.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Le più vive congratulazioni alle tre fortunate signore vincitrici di questa edizione partecipata ancora più del solito del Concorso 'Lo Shopping dei Sogni'. Rinnovo un sentito ringraziamento al Consorzio 'Alassio Un Mare di Shopping', ed in particolar modo alla sua presidente Loredana Polli, per l'impegno, la dedizione e l'entusiasmo nell'organizzare e far crescere sempre di più questa iniziativa così bella e importante di Alassio, che promuove il commercio locale e che gratifica i clienti con un'opportunità di vincita davvero significativa. Grazie inoltre al notaio Elpidio Valentino per la sua professionalità e disponibilità nel validare l'estrazione delle schede vincenti”.