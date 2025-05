A Laigueglia si scia sulla spiaggia con tanti campioni per sostenere la Fondazione Airc

Bea Laurent, campionessa italiana, bronzo ai mondiali junior in staffetta, un quinto posto e un decimo posto sempre ai mondiali junior, arruolata nelle fiamme gialle e in nazionale; Davide Negroni, atleta di sci di fondo, che fa parte della Nazionale Italiana di sci di fondo e gareggia a livello internazionale. Ha conquistato diversi podi importanti come ai Mondiali Junior, alla Fesa Cup e agli Assoluti Junior; l’ex azzurro e attuale tecnico della Nazionale junior di Biathlon Dominik Windisch che vanta un palmares di tutto rispetto come: tre bronzi olimpici, tre medaglie ai mondiali oro, argento e bronzo, una medaglia di bronzo ai mondiali giovanili, miglior piazzamento in classifica alla Coppa del Mondo; l'atleta italo-brasiliana Gaia Brunello, recentemente passata a rappresentare il paese sudamericano a livello internazionale e Alessandra Merlin, l’ex sciatrice e stella del circo bianco specializzata nella discesa libera, nel supergigante e nel carving, vincitrice di una Coppa del Mondo di carving. Ecco i grandi nomi del circo bianco che sabato 10 maggio parteciperanno alla nuova edizione “Sci di fondo on the beach” con un obiettivo importante: sostenere la Fondazione Airc. A sfidarsi saranno gli atleti di società provenienti da diverse regioni italiane: Clusone, Valle Pesio, Valle Ellero, Valle Stura, Torgnon, Pragelato, Limone, Bardonecchia, Sci Club Cunardo Varese, Prali (TO). Junior e senior daranno vita ad un evento inserito nel calendario delle manifestazioni di primavera che avrà come teatro il litorale di uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

"Sarà una giornata di sport ma soprattutto di grande divertimento con la spiaggia laiguegliese a fare da cornice alle sfide che inizieranno al mattino per concludersi nel pomeriggio", annuncia Marco Dottore, direttore tecnico della manifestazione.

Il programma della manifestazione prevede che sulla sabbia di Laigueglia – dai bagni comunali antistanti piazza Garibaldi sino ai bagni della scuola vela Aquilia (comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti), si svolgano le gare di sci di fondo (squadre ufficiali e squadre junior), biathlon, fat bike, “tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole e altre novità non ancora annunciate. La novità di quest’anno sarà la “Apres Ski” al locale Alibi a fine evento con musica dal vivo e di set, un party aperto a tutti.

L’organizzazione di Sci di fondo on the beach 2025 è a cura della “Eccoci Eventi” di Alassio e di “Bottero Ski” di Limone Piemonte, in co-partecipazione con il Comune di Laigueglia e con tutte le associazioni e categorie cittadine (media partner TGevents Television).

“Sci di fondo precederà di un giorno il «Memorial Foschi”, una camminata non competitiva di 9 chilometri con un dislivello mt. 400 che si svolgerà domenica 11 maggio con arrivo al Parco dell'Orso. Ad organizzare l’evento, in questo caso, è “QuiLaigueglia etrenta”. Il percorso è invertito rispetto all’anno scorso, con la salita dal panoramico Fanale e la discesa da poggio Balaiè, verso il Roccaro e quindi da Ciantin, fino al Parco dell’Orso. Partenza dal molo centrale di Coenda alle 9. L’Amministrazione Comunale, in omaggio a Marco Foschi, metterà una targa ricordo alla base del cuore in ferro battuto, da lui costruito, posto sulla punta del molo. In questo caso il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a O.D.V. “SONO SEMPRE IO” Hospice Centro Misericordia M.G. Rossello – Savona.